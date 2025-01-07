¹â¶¶¤Ï¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext2025Ç¯¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤òÌÀ¤±¤¿¡£Ìîµå³¦¤Ï2·î1Æü¤Î¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áá¤¯¤â3·î¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³«ËëÍ½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆµåÃÄ¡¢½õ¤Ã¿Í´Þ¤á¡¢¿·ÀïÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤ÎÎØ¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¡Û1ÈÖÇº¤ó¤À2¥Á¡¼¥à︎ÃæÆü¤Ï2ÈÖ¤ËÊ¡±Ê¤òµ¯ÍÑ