Nianticは、「Pokémon GO Fest 2025」の開催日と開催都市を発表した。 日本では、大阪で5月29日~6月1日までの4日間開催される。 そのほか、アメリカのニュージャージー州ジャージーシティで6月6日~8日まで、フランスのパリで6月13日~15日までの開催が決定した。 詳細は、3月に発表される予定となっている。