¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¿·½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥É¥Ç¥«¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÇß¤·¤½Ì£¡Ë¡×¤ò¡¢1·î6Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥É¥Ç¥«¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÇß¤·¤½Ì£¡Ë¡×µª½£»ºÇß¤ÎÇßÆù¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÈÀÖ¤·¤½¥Õ¥ì¡¼¥¯¤òÌÍ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¡ÖÇß¤·¤½¡×¤ÎÉ÷Ì£¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ëÀÖ¤·¤½¤Èµª½£»ºÇß¤ÎÉ÷Ì£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó´Ý¡ÊÇ»¸üÇßÌ£¡Ë¡×¥Ñ¥ê¥Ã¥µ