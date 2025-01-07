Shaloo Shrivastava[¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £Ó¡õ£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î£È£Ó£Â£Ã¥¤¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë³ÎÊóÃÍ¤Ï£µ£¹¡¥£³¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î£µ£¸¡¥£´¤«¤é¾å¾º¤·¡¢£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Â®ÊóÃÍ¤Î£¶£°¡¥£¸¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡££Ð£Í£É¤Ï·Ê¶·²þÁ±¤È°­²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò£³Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î¤Ï»ýÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤Ë»Ù±ç¤µ¤ì¡¢¸ÛÍÑ¤¬·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢