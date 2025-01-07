¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊÆÁÒ¤ß¤æ¤¬5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ç­¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿¹õ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊÆÁÒ¤ß¤æ¤Î°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤¢¤é¤ï¤ÊÇ­¼ª¡ß¶¥±Ë¿åÃå¡ß¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë»ÑÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþËÆ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÊÆÁÒ¤ß¤æ¡£¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÁÒ¤Ï5Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£Ç­¼ª¤ò¤Ä¤±¡¢¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°°áÁõ»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥Á¤Ç