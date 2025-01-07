ËÌÄ«Á¯¤Ï6Æü¡¢¿··¿¤Î¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò7ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ï6Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤äÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿··¿¤Î¶ËÄ¶²»Â®ÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»î¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï²»Â®¤Î12ÇÜ¤ÎÂ®ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢1500kmÀè¤Î¸ø³¤¾å¤ÎÌÜÉ¸¿å°è¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤È¤·¤Æ»î¼Í¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Ï¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬