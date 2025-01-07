HDMI Forum¤Ï1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢±ÇÁüÅÁÁ÷µ¬³Ê¡ÖHDMI¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤È¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó2.2¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü½éÆ¬¤è¤êºÎÍÑ´ë¶È¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ HDMI 2.1¤Ç48Gbps¤À¤Ã¤¿ÂÓ°èÉý¤¬96Gbps¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¡£¸½¾õ¤Î8K/60Hz¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤¤²òÁüÅÙ¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡¢Îã¤¨¤Ð12K/120Hz¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤äVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ë×Æþ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°åÎÅÍÑ²èÁü½èÍý¤ä¥Þ¥·¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Î