AMDが現地時間の2025年1月6日、デスクトップのゲーミングPC向けプロセッサである「Ryzen 9 9950X3D」と「Ryzen 9 9900X3D」を発表しました。AMD at CES 2025 - YouTubeAMD Announces New Graphics and Gaming Products for Ultimate Gameplay Experience at CES :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1233/amd-announces-new-graphics-and-gaming-products-for-ultimateMee