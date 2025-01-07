·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤ÓÀÇÍý»ÎË¡¿Í·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡(Æ±º¸)¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌµÎÁºîÀ®¤Ç¤­¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×  ·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤ÓÀÇÍý»ÎË¡¿Í·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡(Æ±º¸)¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌµ