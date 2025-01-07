ÇÐÍ¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£3·î29Æü¡¢30Æü¤ËÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹­ËöÎÃ»Ò¡ÛÂæÏÑ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö3·î29Æü¡¢30Æü¤ËÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ