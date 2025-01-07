¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/07¡Û²Î¼ê¤ÎDream Ami¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¡¢¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¡õÄ¹ÃË¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Dream Ami¡¢É×¡¦¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥ÈAmi¤Ï¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤­¡×¤È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ä¹ÃË¤È¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÉ×¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤È´ó¤ê