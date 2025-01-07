¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡×¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥× ¥ª¥Ö ¥è¥³¥Ï¥Þ Å´ÈÄ¾Æ¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê41F¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2·î1Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÃÏ¾åÌó140m¼þ¤ê¤ò¼×¤ëÊª¤Î¤Ê¤¤Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥È¥Ã¥× ¥ª¥Ö ¥è¥³¥Ï¥Þ Å´ÈÄ¾Æ¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¥³