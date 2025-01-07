Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï£·Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ë¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¡ÊÇã¼ý¤Ë¡Ë¤Ê¤¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇã¼ý¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤«¤éº£¸å¤ÎÆüÊÆÅê»ñ¤Ë·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â­¸µ