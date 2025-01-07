7Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÅßµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°7»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÃæÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï7ÆüÄ«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹»½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀîÀô¹»Ä¹¤¬¡Ö¤³¤È¤·¤Î´³»Ù¡¦¤Ø¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ì²ó¤êÂç¤­¤¯À®Ä¹¤Ç¤­¤ëÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¸µµ¤¤è¤¯¹»²Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ñ¤­½é¤á¤Ê¤ÉÅßµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ë¡ÖÆìÄ·¤Ó¤ÎÆó½ÅÄ·¤Ó¤¬