アメリカに本拠を置く半導体企業のAMDが2025年1月6日に、要求スペックが高いAAAタイトルのゲームでもポータブル機器でトップクラスのパフォーマンスを可能にするゲーミングPCプロセッサーの「Ryzen Z2」シリーズを発表しました。AMD Ryzen™ Z1 and Z2 Series Processors for Handheld PC Gaminghttps://www.amd.com/en/products/processors/handhelds/ryzen-z-series.htmlAMD Announces New Graphics and Gaming Products fo