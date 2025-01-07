KV¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ï6Æü¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤éDF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯(25)¤òº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃÞÇÈÂç³Ø½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¤ËÉüµ¢¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹°ú¤¯¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ç