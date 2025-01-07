Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¡£ÈïºÒÃÏ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¿Í¸ýÎ®½Ð¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ò¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÁ°¸þ¤­¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¸«¤ë¡Û¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë°ìÇ¯¤Ë¡×¡È¿Í¸ýÎ®½Ð¡ÉÈïºÒÃÏ¤ÎÊ³Æ®¡Ö¸µÆü¤À¤±¤Ï¼«Âð¤Ç¡Ä¡×Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯ÎØÅç»Ô¤Î»³ºê¤µ¤ó°ì²È¡£ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¤ò¼«Âð¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³ºê¿Ê¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤½¤Î°ì¸À¡×¤¿¤À¡¢¼«Âð¤Ï²õ