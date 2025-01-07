²ÐÍËÆü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹­¤¯±«¤äÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â°ìÉô¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¸á¸å¤â±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ÐÍËÆü¤Î¸á¸å¤«¤é¿åÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤â°ìÉô¤Ç±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤âÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê