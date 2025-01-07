¼ÖÎó¤ò½¸Ãæ¹¶·â¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£·ãÀïÂ³¤¯¥¯¥Ô¥ã¥ó¥¹¥¯ÊýÌÌ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2025Ç¯1·î6Æü¡¢¥Ï¥ë¥­¥¦½£¥¯¥Ô¥ã¥ó¥¹¥¯ÊýÌÌ¤ÎÀïÆ®¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤Î¤¦¤Á¤ËT-72¼çÎÏÀï¼Ö¤ò´Þ¤à13Î¾¤ÎÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤ò·âÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢·³¤ÎT-72Àï¼Ö¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£¹¶·â¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè92ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤Î¾­Ê¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿¥í¥·¥¢·³¤Î¼ÖÎó¤ò¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹