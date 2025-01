OpenAIのサム・アルトマンCEOが2025年1月6日、最初のAIエージェントが2025年中に労働力に加わる可能性について語りました。アルトマン氏によると、AIエージェントの採用によって企業の生産性は大幅に変革する可能性があるとのことです。Reflections - Sam Altmanhttps://blog.samaltman.com/reflections‘Virtual employees’ could join workforce as soon as this year, OpenAI boss says | Technology sector | The Guardianhtt