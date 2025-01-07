ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·Ç¯»Å»ö»Ï¤á¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤ÈÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¡§12Ç¯¤Ë1²ó¡¢¡ÊÅìµþ¡ËÅÔµÄÁª¤È»²µÄ±¡Áªµó¤¬Æ±¤¸Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÁªµó¤ÎÇ¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»ä¤É¤â¤Ïµõ¿´Ã³²û¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢¤è¤ê¤è¤êÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤Î¸·¤·¤¤¿³È½¡×¤ò¼õ¤±¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·