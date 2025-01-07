Jeff Mason[¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¸¥ëÉ×¿Í¤Ï£¶Æü¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¸µÃ¶¤Ë¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦·²½¸¤ËÃË¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢£±£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£É×ºÊ¤Ïµ¾À·¼Ô¤ÎÄÉÅé¼°¤ò¹Ô¤¦¶µ²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ü¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¡£·Ù»¡¤È¤Î½Æ·âÀï¤Ç»àË´¤·¤¿¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹½£½Ð¿È¤ÇÎ¦·³½êÂ°Îò¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥à¥¹¥Ç¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ð¡¼¥ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê