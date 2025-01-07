ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¿··¿¤Î¶ËÄ¶²»Â®ÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¤¬6Æü¤Ë¡¢¿··¿¤Ç¶ËÄ¶²»Â®¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÊ¿¾í¹Ù³°¤ÎÈ¯¼Í¾ì¤«¤éËÌÅì¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢ÃÆÆ¬¤Ï²»Â®¤Î12ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤Ç1500¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÈô¹Ô¤·¤Æ¡¢¸ø³¤¾å¤ÎÌÜÉ¸¿å°è¤ËÀµ³Î¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¤òÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ­