´±¸øÄ£¤Ç¤Ï6Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê¡¢»°½Å¸©¤ÎÄÅ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢Á°ÍÕ»ÔÄ¹¤¬¡Ö±ØÁ°³«È¯¤Ê¤É»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ»Ô¤Î»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ë¤Ï´´Éô¿¦°÷45¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Á°ÍÕ»ÔÄ¹¤Ïº£Ç¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÄÅ±ØÁ°¤Î³«È¯¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤¿ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¡¢ÄÅ»ÔÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤òµó¤²¡Ö»ÔÌ±¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯ºö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿