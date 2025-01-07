¤·¤À¤ìÇß¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î·ë¾ë¿À¼Ò¤Ç¡¢¿·½Õ¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¡¦¥í¥¦¥Ð¥¤¤¬ºé¤­»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´±¸øÄ£¤äÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤â¡¢·ë¾ë¿À¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶­Æâ¤Ç¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ¤Î²«¿§¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡Ö¥í¥¦¥Ð¥¤¡×¤¬¤Û¤³¤í¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤â10ÆüÄøÃÙ¤ì¤Æº£·î2Æü¤Ë1¡¢2ÎØ¤¬ºé¤­»Ï¤á¤¿¥í¥¦¥Ð¥¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä³«²Ö¤¬¿Ê¤ß2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿