Orathai SriringThanadech Staporncharnchai[¥Ð¥ó¥³¥¯ £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¿¥¤Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï£¶Æü¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÌäÂê¤ä¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ì¤Ð¶âÍ»À¯ºö¤òÄ´À°¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ô¥Æ¥£ÉûÁíºÛ¤Ï¶âÍ»À¯ºö¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ï·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¼¡Âè¤À¤È¤·¡¢¸«ÄÌ¤·¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¸«ÄÌ¤·¼«ÂÎ¤ä¸«ÄÌ¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢