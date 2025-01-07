¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡ÛÌ¤Ë´¿Í¤ÎÊì¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡Ä²ÈÄíÌäÂê¡¢¤¤¤¸¤á¡¢¿·¶½½¡¶µ45ºÐÃËÀ­¤¬Á÷¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯»þÂå3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÇÅÄ¾½»Ë¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×²È¤Ë°é¤Ã¤¿¡£Éã¤¬µÞÀÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊì¤È¶¦¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢Å¾¹»Àè¤Ç¤Ï¹ó¤¤¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤¤ÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£Êì¤Ï¼ã¤¤ÃËÀ­¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·¶½½¡¶µ¤ËÅ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã±¿È¤Ç¾åµþ