ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö9%Âæ¸åÈ¾ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.829.779.789.49 1MO10.588.8010.668.82 3MO10.478.2210.588.51 6MO10.397.9210.548.43 9MO10.417.8810.558.46 1YR10.357.8210.538.51 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.2011.088.87 1MO11.30