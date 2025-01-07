Sergio Goncalves[¥ê¥¹¥Ü¥ó £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë·ÐºÑ¾Ê¤Ï£¶Æü¡¢Æ±¾ÊÅê»ñËÇ°×¿¶¶½Ä£¡Ê£Á£É£Ã£Å£Ð¡Ë¤¬ºòÇ¯¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À³°¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñÁí³Û¤¬£´²¯£²£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê£´²¯£³£·£²£²Ëü¥É¥ë¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î£´£±£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤éÌó£±£°ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥¹·ÐºÑÁê¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤òÈ¼¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£