Á´¹ñ¤µ¤ó¤ÞËÀ¼õÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï7Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Þ¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ58¡óÁý¤Î3Ëü8695¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Î08Ç¯¤Î1³äÄ¶¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£