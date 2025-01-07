Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢³å¡ª¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¤Ï¥­¥Þ¤ë¡£2025Ç¯1·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸æ°Õ¸«ÈÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÅðÎÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿ô¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Á·¾ì¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¾Ð¤Ã¤¿¡ÖÊü¸À¡×ÏÃ¤¬ÂçÃ«¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ö50¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¦50ÅðÎÝ¡×¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤¬