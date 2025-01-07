¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï7Æü¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎFW¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó(22)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈØÅÄ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥«¡¦¥³¥¤¥ó¥Ö¥é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó?¤ò·Ð¤Æ¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÈØÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â1