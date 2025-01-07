¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ï1·î10Æü¡¢¡ÖµíŽ¥ÆÚŽ¥·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¾¾²°¡Öµí¤á¤·Îà¡×40±ß°ú¤­¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡¢1·î14Æü¤«¤éÁ´ÉÊŽ¥Á´¥µ¥¤¥ºÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡¢¡Öµí¤á¤·ÊÂÀ¹¡×¤Ï430±ß¢ª390±ß´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©ºà¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖµíŽ¥ÆÚŽ¥·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×¤Ï¡¢¥«¥ÄÐ§Ž¥µíÐ§Ž¥¥Á¥­¥óÆîÈÚ¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Î½éÇä¤ê¾¦ÉÊ¡£¡Ø¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤¿