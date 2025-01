TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のオープニング映像ノンクレジット版が、アニメの放送に先駆け1月6日に先行公開されました。楽曲は「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」で、シリーズではおなじみのAKINO from bless4と、JAM Projectのメンバーとしても知られる福山芳樹さんが担当。「一万年と二千年前から愛してる」の歌詞は、何度聴いても激アツ……!【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち