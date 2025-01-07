¡Ö¤Ï¤È¥Ð¥¹Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤ÇÀ²¤ìÃå»Ñ¤Çµ­Ç°¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëÆ±¼Ò¼Ò°÷¡á7Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅìµþ¤ä²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤Ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤È¥Ð¥¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ï7Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë20ºÐ¤È¤Ê¤ëÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Î½÷À­2¿Í¤ÈÃËÀ­1¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ï¤È¥Ð¥¹Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥¬¥¤¥É¤é¤ÏËÜ¼Ò¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²«¿§¤¤¥Ð¥¹¤òÇØ·Ê¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï23Ç¯½Õ¤ËÆþ¼Ò¤·Ìó1¥«·î´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¾èÌ³¤ò»Ï¤á¤¿