¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/07¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î³¤ÌîÍµÆó¤¬2025Ç¯1·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3¥·¥ç¥Ã¥È¢¡³¤ÌîÍµÆó¡¢Éüµ¢È¯É½³¤Ìî¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢ÂçµÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤Èºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥é¥¯¡¼¥ó¤è¤·¤â¤È·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î°ìÆü¡×¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢ÁêÊý2¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑÌÂ