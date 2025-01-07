Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È1¥É¥ë¡á7.1879¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ0.0003¡Ë ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Î¿ä°Ü 25/01/067.1876 25/01/037.1878 25/01/027.1879 24/12/317.1884 24/12/307.1889