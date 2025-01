Future USは1月3日(米国時間)、「Microsoft was working on dynamic wallpapers for Windows 11, here's what they looked like|Windows Central」に掲載した記事において、元MicrosoftデザイナーのSergey Kisselev氏がWindows 11のダイナミック壁紙機能を明らかにしたと伝えた。この機能はリリース版のWindows 11には導入されておらず、採用を取り消されたか、または延期された可能性がある。Microsoft was working on dynamic w