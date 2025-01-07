RIZINGS徳島（徳島県）が破竹の勢いで勝ち上がり、初の準決勝進出を決めた。前回大会は1回戦で涙をのんだ。あれから1年。チームはリベンジを期すべく武蔵野の森総合スポーツプラザに戻ってきた。 今回の『京王 Jr.ウインターカップ2024－25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』では初戦でHOOPS4HOPE（千葉県）に81－57で快勝すると、2回戦では昨年8月の「第54回 全国中