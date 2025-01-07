真田広之（63）が、米国エンターテインメント史にさらなる金字塔を打ち立てた。第82回ゴールデン・グローブ賞授賞式が5日（日本時間6日）米ロサンゼルスで行われ、製作した「SHOGUN将軍」で日本人初の主演男優賞を受賞した。日本人初の助演男優賞の浅野忠信（51）、アンナ・サワイ（32）の主演女優賞、作品賞と合わせて4冠。日本人3人の受賞は史上最多。昨年9月の第76回エミー賞で最多18冠を獲得したのに続く快挙となった。○…