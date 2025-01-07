《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽3R…シーフライト（決勝線手前＝右前浅屈腱不全断裂）▽8R…プラチナドリーム（1周目5号障害着地時につまずき落馬）▽9R…テンウォークライ（直線＝右前浅屈腱不全断裂）▽12R…コトブキへスペラス（3角で外側の馬に接触しバランスを崩し落馬）【過怠金】▽12R…江田照5万円（3角で外側の馬に接触）【戒告】▽2R…木幡巧（直線内斜行）▽6R…斎藤（直線外斜行）▽8R…難波2件（1周