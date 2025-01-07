人気グループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳが、２０２４年末に音楽＆エンターテインメント・チャンネル「ＭＴＶ」でアコースティックライブ「ＭＴＶＵｎｐｌｕｇｇｅｄ：ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の収録を行ったことが６日、分かった。収録は１２月２６日のＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅＹＯＫＯＨＡＭＡで実施。落ち着きのある世界感に合わせ、黒のセットアップで登場した６人は、洋楽のカバー曲をしっとりと歌いあげるなど普段とは違う一