ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの春の学生応援キャンペーン「ユニ春」の一環として開催されるスペシャルライブ「ユニ春！ライブ２０２５」の出演アーティスト４組が６日、分かった。２月１５日にｓｕｍｉｋａ、同１６日に櫻坂４６、３月８日にＮＥＸＺ、同９日にＮｉｚｉＵが登場。出会いと別れが交差する春に学生たちの思い出作りを応援すべく、４組のアーティストが立ち上がった。同ライブに３度目の参加となるＮｉｚｉ