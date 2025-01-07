SixTONESが出演したアコースティックライブ「MTV Unplugged：SixTONES」が19日午後8時から、音楽専門チャンネルMTVで放送されることが6日、分かった。「MTV Unplugged」は、これまでマライア・キャリーら世界のトップアーティストが出演してきたアコースティックライブ。日本版では過去、宇多田ヒカルやKinKi Kidsらが出演し、SixTONESの出演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしては17年5月のKinKi Kids以来7年半ぶり2組