■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6522) アスタリスク 東証グロース (4885) 室町ケミカル 東証スタンダード (285A) キオクシア 東証プライム (6864) エヌエフＨＤ 東証スタンダード (5256) フュージック 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4935) リベルタ 東証スタンダード (7203)