7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比500円高の3万9840円と急騰。日経平均株価の現物終値3万9307.05円に対しては532.95円高。出来高は1万3327枚となっている。 TOPIX先物期近は2787.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.12ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39