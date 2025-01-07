プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「中華七草粥（七草がゆ）」 「豆腐と小松菜のチャンプルー」 「セロリの甘辛煮」 の全3品。 今日は七草粥の日。たっぷりの野菜をつかったヘルシーな献立です。【主食】中華七草粥（七草がゆ） チキンスープで炊くので、ヘルシーななかにも満足感が感じられます。 ©Eレシピ 調理時間：55分+漬ける時間 カロリー：159Kcal レシピ制作：料理家