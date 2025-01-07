「やばい やばい」【写真を見る】予備校「ニチガク」破産申し立てへ現役講師感じた“予兆”…給与支払い遅れや未払いも受験シーズンの閉鎖に生徒「あり得ない」「許せない」と憤り【news23】高校生らが入っていくのは、東京・新宿区にある大学受験予備校「ニチガク」。異例の事態に見舞われていました。入り口に貼り出された紙。そこには「破産申立て」という文字が。年明け、突如教室が閉鎖されたのです。生徒らには、私