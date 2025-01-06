「プロレス・新日本」（６日、大田区総合体育館）ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．（３７）と、１・４で王座挑戦権をつかんだ後藤洋央紀（４５）が、前哨戦となる８人タッグマッチで火花を散らした。後藤はザックに牛殺しを決めてペースを握ると、後藤率いるＣＨＡＯＳのＹＯＨが、ザック率いるＴＭＤＫのロビー・イーグルスを１８分３４秒、グラウンドコブラツイストで撃破。試合後も両軍がもみ合いとなった