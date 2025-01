ウェブサイト内の広告を除去しつつ独自のリワード広告を挿入するブラウザ拡張機能「Pie Adblock」に、オープンソースの広告ブロック拡張機能「uBlock Origin」のコードが流用されていることが明らかになりました。Pie Adblockのコード流用行為はuBlock Originのライセンスに違反している可能性が指摘されています。uBO Quick Filters list being stolen by team behind Honey browser extension (Pie Adblock extension) byu/advan